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Atun görevi Evren'e devretti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda görev devri yapıldı. Atun görevi Evren'e devretti...

22 Şubat 2022 Salı 16:20
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Atun görevi Evren'e devretti
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UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasının ardından Bakan Sunat Atun dün, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koltuğunu, bakan Kutlu Evren'e devretti.

Evren, devir teslim törenindeki konuşmasında, ekonomi alanında uzman ve oldukça başarılı olan Sunat Atun'un Maliye Bakanlığı görevini de layikindan fazlasıyla yerine getireceğine duyduğu inancı belirterek, kendisinin bilgi, birikim ve deneyimlerinden her zaman yararlanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Görevi devreden Sunat Atun ise İçişleri Bakanlığı'ndaki görevini başarı ile yürüten Kutlu Evren'e görevini devretmekten onur duyduğunu söyledi ve başarılarının devamını diledi.

Atun, ne zaman ihtiyaç olursa kendileriyle işbirliği ve yardımlaşma yapacaklarını vurguladı.

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