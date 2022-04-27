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Atun: Maksatlı, çirkin, fırsatçı...

UBP Milletvekili Sunat Atun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 17:31
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Atun: Maksatlı, çirkin, fırsatçı...

Atun, makam odası duvarlarının ve arka planda bulunan ahşap kaplamanın oldukça yıpranmış olduğu gerekçesi ile tamirat yapıldığını bu nedenle fotoğrafların geçici olarak indirildiğini söyledi.

Gündem Kıbrıs'tan Çiğdem Aydın'a konuşan Sunat Atun, "Beni tanıyan, bilen insanlar bilirki bizim Atatürk , Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş,  liderimiz Dr. Fazıl Küçük gibi değerlerimize saygımı ve minnetimi herkes bilir. Aileminde yıllarca duruşu, görüş ve düşünceleri bu yönderdir. Yorumlar ve algı operasyonları beni gerçekten üzmektedir. Şahsımı yıpratmaya yönelik olarak düşünüyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum." dedi.

Öte yandan Atun'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

İki gündür, Maliye bakanlığı makamında bulunan Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş fotoğrafları üzerinden kasıtlı bir algı operasyonu, bir linç kampanyası yürütülmekte olduğunu izlemekteyim. Maliye Bakanlığı görevini devraldığım günlerde makam odası duvarlarının ve arka planda bulunan ahşap kaplamanın oldukça yıpranmış olduğunu saptadık. Bunun üzerine gereken tamirat ve tadilat yapılmış ve bakımlı, düzgün hale getirilmiştir. Bu çalışma sırasında odada bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e ait fotoğraflar makam odamdaki duvara yasanın da emrettiği bir şekilde asılmıştı. Hal böyleyken bilinçli ve kasıtlı şekilde şahsımı itibarsızlaştırma ve hedef göstermek amacıyla yapılan maksatlı, çirkin yorum ve açıklamaları kınıyorum. Fırsatçı bir şekilde bu durumu çarpıtmak ve halkımızı bu değerler üzerinden şahsıma karşı kışkırtmak, dürüstçe olmamıştır. Atun soyadını taşıyan herkes gibi benim de tarihimize, liderlerimize , değerlerimize sevgi ve saygım sorgulanamaz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

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