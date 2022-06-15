Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Flaş Haber
Yumurtaya yine zam geldi
Kapat

Atun mesajı Ankara'dan verdi

Maliye Bakanı Sunat Atun, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

15 Haziran 2022 Çarşamba 15:02
335 Okunma
Atun mesajı Ankara'dan verdi
banner48

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah erken saatlerde Ankara’ya giden Maliye Bakanı Sunat Atun’un gündeminde, elektrik üretim kapasitesinin artırılması, kesintisiz akaryakıt tedariki ve kur korumalı mevduat sistemine KKTC’nin de dahil edilmesi yer alıyor.

Atun bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Atun paylaşımında şunları söyledi:

Bugün Ankara ziyaretim çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. ⁦⁦ Şahap Kavcıoğlu⁩ ile biraraya geldik. Liralaşma stratejisinin enstrümanlarının ülkemizde de devreye alınması konuları ve güncel para politikası hakkında görüştük.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rogers: Hastanelerde bakıcı çeteleri mevcut!
Rogers: Hastanelerde bakıcı çeteleri mevcut!
Kendisine ait olmayan daireyi başkasına kiraladı
Kendisine ait olmayan daireyi başkasına kiraladı
Yol kenarındaki mazgalları çaldılar
Yol kenarındaki mazgalları çaldılar










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim