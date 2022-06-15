Atun mesajı Ankara'dan verdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah erken saatlerde Ankara’ya giden Maliye Bakanı Sunat Atun’un gündeminde, elektrik üretim kapasitesinin artırılması, kesintisiz akaryakıt tedariki ve kur korumalı mevduat sistemine KKTC’nin de dahil edilmesi yer alıyor.

Atun bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Atun paylaşımında şunları söyledi:

Bugün Ankara ziyaretim çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. ⁦⁦ Şahap Kavcıoğlu⁩ ile biraraya geldik. Liralaşma stratejisinin enstrümanlarının ülkemizde de devreye alınması konuları ve güncel para politikası hakkında görüştük.