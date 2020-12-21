Atun: “Özgürgün, Meclis başkanı olmalı”

UBP Milletvekili Sunat Atun BRT’de 14.Saat programına katılarak siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte UBP Milletvekili Sunat Atun’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“Meclis oturumlarına gelmesi sağlanabilmeli”

“Hüseyin Özgürgün ile ilgili karar grup kararı idi. Ben bunun sebebi ne idi bilemiyorum. Ancak benim şahsi görüşüm Özgürgün’e bir fırsat verilip de Meclis oturumlarına gelmesinin sağlanabilmesi gerekiyor. Ben kendi adıma bu kanaati ortaya koydum. Dolayısıyla seçilmiş yıllarca milletvekilliği yapmış başbakanlık yapmış birisi bence gelip görevini yapmalı, yapabilmeli. Buna da olanak sağlanabilmeli”

“Özgürgün’ün istifası kabul edilsin denseydi dahi ben ret oyu verecektim”

“Benim orada kararım,iradem grup olarak aldığımız karar ile örtüştü. Grup Özgürgün’ün istifası kabul edilsin deseydi dahi ben ret oyu verecektim.Çünkü benim görüşüme göre sayın Özgürgün’e gelip milletvekilliğine devam edebilme imkanı tanınmalı”…

“Bir hafta önce görüştüm”

“Özgürgün bence Meclis Başkanı olur, olabilir, olmalı da”…

Olacak mı sizce? Kendi kararı. En son bir hafta önce Özgürgün ile görüştüm. Kendi şahsi görüşümü ortaya koyuyorum. Kendisi hakkında açıklamaları kendisininin yapması daha şık doğru olur. Ve benim için de daha şık bir yaklaşım olur. Diğer türlü onun kendi iradesine saygısızlık ederiz”

“Milletvekillerinin onayına sunulması ne kadar demokratiktir?”

“Ancak şunu bilmeliyiz ki Meclis’te otomatik çalışan bir mekanizma yok. Yani tüzük şunu demiyor; 10 toplantı üst üste gelmediğiniz zaman vekilliğiniz düşer demiyor. Ve unutmayalım halkın seçtiği bir vekilin vekillik görevinden alınmasını ister istifa ister görevden alınma. Halkın seçtiği bir milletvekilinin milletvekili görevinden alınmasını Meclis’in diğer milletvekillerinin iradeleri ile kararlaştırmaları ne kadar doğru ve ne kadar demokratik bir uygulamadır? Bir de bunun tartışılması gerekiyor…. Ama halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi diğer milletvekillerinin onayına sunulması ne kadar demokratiktir? Ben de bunu sorarım..”

"Benim demokrasi anlayışıma aykırıdır”

“O yüzden halkın seçtiği bir milletvekilini ben bir milletvekili olarak Meclis ile olan bağlantısını kesip, milletvekilliğini düşürtmek istemem. Bu da benim demokrasi anlayışıma aykırıdır.”

“Siyaset geçerli vizyon ve tecrübeye dayanır”

“Ben her zaman şunu söylerim. Siyasi partilerde liyakat sahibi ve tecrübeli kişilerin kıdemine göre görevleri alabilmeleri gerekiyor. Siyaset her şeyden önce iki şeye dayanır. Benim edindiğim 12 sene tecrübe bu. 1. Geçerli bir vizyon olmalı 2. de tecrübe olmalı. Bu ikisi ne kadar gelişmiş ise o siyasetçi de o kadar iyi hizmet verebilir. O bulunduğu görevi de o kadar iyi yerine getirir. Halkta bundan o kadar iyi derecede faydalanır”

“Biran evvel meclis başkanı seçilmeli”

“Şuanda biz ülke olarak ve vatandaşlar olarak en az 3 ay kaybettik. Karamsar tablo çizmiyorum bir yanlışlığa, eksikliğe işaret ediyorum. Bunun daha da bir gecikmesi 1-2 ay gecikmesi maliyenin kendi sistemi içerisinde aksaklıklar getirebilir. O yüzden biran evvel Meclis Başkanı seçilmeli. Biran evvel komiteler tayin edilmeli ve bütçe görüşmelerine başlanmalı”….