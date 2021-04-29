ATUN: “PANDEMİ SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim ile ilgili tartışmaları yorumlayan Atun, “Ara seçimde herkes hemfikir olmuş durumda. Seçilecek olan bir kişinin, Meclis’in aritmetiğini bozmayacağı için ertelenmesi en doğru olanıdır. Şu anda görevde olan ve çalışan bir Hükümet var. Yerel ve genel seçimin aynı anda yapılması önerisi de var. Ben bunu da çok mantıklı bulurum. Yani Nisan’da da değil, Haziran’da yapalım” dedi.

Parti genel başkanlığı adaylığını değerlendirebileceğini söyleyen Atun, henüz bu yönde bir karar vermediğini vuguladı.

Pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyleyen Atun, “Farklı ülkeler, sürü bağışıklığı yöntemine başvurdular. Biz nispeten, halk sağlığının en üst noktada tutulduğu ama belki de dünyanın en pahalı yöntemini belirledik” dedi.