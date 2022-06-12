Atun: Sorunlarımızın iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz

Maliye Bakanı Sunat Atun'un açıklaması şu şeklide;

"Elektrik enerjisinde gerek üretim koşullarımızın gerekse bölgesel sorunlarımızın iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Daha önce 2017 yılında olduğu gibi, ülkemizi elektrik sorunundan kurtaracağız.

KKTC’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Akıllı davranır gerekenleri yapar, Anavatan Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürürsek kısa zamanda birçok konu sorun olmaktan çıkacaktır.

Şu anda KIBTEK’in 256 MW; AKSA’nın 148 olmak üzere toplam 404 MW kurulu gücümüz vardır. Arızalı makine ve düzenli bakım süreçleri nedeniyle şu anda toplam 320 MW operasyonel üretim kapasitemiz vardır.

Buna ilaveten, konvansiyonel olarak kabul edilmeyen kurulu yenilenebilir enerji (GES) kapasitemiz de 95 MW olup, PUVANT olarak adlandırdığımız en üst üretimin olduğu saatlerde azami %57 oranında üretimimize katkı sağlamaktadır. Bunun karşılığı yaklaşık 55 MW’tır.

KKTC olarak en üst üretim noktamız, 2022 yılı kış döneminde 374 MW olmuştur. Yıllık tüketimimiz ise yaklaşık 1,5 milyar kws’tir. İhtiyacımız giderek artmaktadır. Dolayısı ile yapmamız gereken kısa ve orta vadeli çalışmalarla üretim kapasitemizi artırmak, arızalarımızı gidermek, yatırımlarımızı yapmaktır.

Vatandaşımız haklı olarak kesinti istemektedir. Biz de istemiyoruz ama ortaya çıkan zorunluluklar KIBTEK’i buna mecbur etmektedir.

Kesintilerin iki temel sebebi vardır. Bunlardan biri, üretim yetersizliği, diğeri ise yerleşimin arttığı bazı bölgelerde dağıtım kapasitesinde oluşan yetersizliktir. Maalesef özellikle son dört yılda, yenilenebilir enerji (GES) dışında üretim ve iletim ile dağıtım alanlarına hiç yatırım yapılmamıştır.

YENİKENT VE İSKELE’YE TRAFO KURULUYOR

Tamamlamış olduğumuz yatırım planlamamıza göre, İskele ve Gönyeli-Yenikent bölgelerine acilen 20-25 MW kapasiteli trafo yatırımları ile bölgesel olarak trafo yatırımları yapılacaktır.

Bu yatırımlar, 10 yıllık bir öngörü ile 2016 yılında yine bakanlığım döneminde planlanmıştır. Yatırımların 2020 yılında tamamlanması gerekmekteydi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığım dönemimde 2016-2017 yıllarında, 2020 yılına ait yatırımların bir bölümünü erkenden yapmıştık.

Kalan yatırımların müteakip 4 yıl içinde yapılmaması nedeniyle bölgesel güç yetersizlikleri oluşmuş durumdadır. Kesintilerin temel nedenlerinden biri de budur.

TÜRKİYE’DEN 2 JENERATÖR GELİYOR; TEMMUZ’DA DEVREYE GİRECEKLER

Bu arada şunu da açıklayayım ki, Türkiye’den 25 MW kapasiteye sahip 2 jeneratör, Anavatanımız tarafından kullanımımıza verilmiştir. Jeneratörlerin tarafımıza tahsis edilmesi ile ilgili anlaşma, Aralık 2021 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğum dönemde yapılmış ve imzalanmıştır.

Anavantan Türkiye Enerji Bakanı Sn. Fatih Dönmez’le yaptığımız son telefon görüşmesinde, jeneratörlerin nakliyesine ilişkin ihalenin tamamlandığını ve içinde bulunduğumuz hafta dahilinde yüklemesinin yapılacağını kendileri bana bildirmiştir.

Bu takvime göre Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde kurulumları tamamlanarak devreye girmesini öngörüyoruz.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN AKSA’YA BORÇLAR ÖDENDİ

Öte yandan elektrik enerjisi üretimimizde önemli bir yer tutan AKSA ile yaşanan sıkıntılar da aşılmaktadır.

Elektrik kurumunun, Mays 2022 tarihi itibarı ile AKSA’ya olan ve yaklaşık 1 senedir ödenmemiş 1,2 Milyar TL tutarındaki borç stoku bulunmakta idi. Enerji arz güvenliğimizin muhafaza edilmesine yönelik olarak ilgili şirkete olan bu borç stoku, Kamu borcuna dönüştürerek 500milyon TL’lik bir bölümünü bütçemizden ödemiş bulunuyoruz. Geri kalan borç için de ilgili şirkete vadeli Bono ihracı yapılmış ve borcumuz kapatılmıştır. Bu Şekilde Maliye Bakanlığı olarak KKTC tarihinin ilk Bono isdarını gerçekleştirmiş olduk.

AKSA sözleşmesi Şubat 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Şu anda ödenen kira bedelinden indirime gidilmesi ve kapasite gelişimine devam edilerek yeni bir sözleşme yapılması, içinde bulunduğumuz durum için en uygulanabilir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Konu etraflıca ele alınmaya devam edecektir.

SOLAR ENERJİDE CİDDİ BAŞARI SAĞLADIK

KKTC olarak solar Enerjide önemli bir başarı hikayesi oluşturduğumuzu düşünüyorum. 2011 yılında Ekonomi ve Enerji bakanı olduğum dönem, tüm itiraz ve engellemelere rağmen halkımızın faydasına olacak olan çevre odaklı Güneş Enerji santrallerinin kurulumunu gerek evler gerekse işyerleri için uygulanır hale getirdik.

Şu anda aktif olarak üreten, mahsuplaşan 95 MW kurulu güç olup, izin verilmiş toplam 145 MW GES kapasitesi vardır. Gelecek için hedefimiz, bu alandaki yeni teknolojinin ülkemizde yaygınlaşmasını teşvik etmek, depolamaya yönelik stratejimizi geliştirmek ve Smart Grid System olarak anılan akıllı şebeke sistemlerini yerleştirerek üretim ve tüketimin daha etkin ve verimli hale gelmesi ve bu yolla kapasitemizi daha da artırmaktır.

PAHALILIĞIN NEDENİ DÜNYADAKİ FİYATLAR

Halkımız ve sektörlerimiz elektik faturalarından yakınıyor ama pahalılığın nedeni dünyadaki fiyatlardır Elektrik ücretlerinde temel belirleyici unsur, halk arasında Mazot diye anılan Fuel Oil’dir.

Fuel oil bedeli, elektrik fiyatının %70-75’ini oluşturuyor. Gerçekçi olmak zorundayız. Piyasa koşullarına uymazsak elektrik enerjisi bulamaz, yatırım yapamaz duruma geliriz.

Ama tabii bu halkımızı ve sektörlerimizi bu pahalılık karşısında ezdireceğimiz anlamına gelmez. Herkesin bildiği üzere yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında halkımızın alım gücünü korumak, sektörlerimizi desteklemek için halen devam eden çalışmalarımız söz konusudur.

ELEKTRİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Kısacası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının karşılanmasının artık sorun olmaktan çıkması için çalışıyoruz.

Bunun için kısa ve orta vadede sonuç verecek çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

Elektrik sorunu yaşamak bizim talihimiz değildir. 2017’deki gibi bu sorunu çözeceğiz”