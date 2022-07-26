Atun, Sucuoğlu'nun adını zikretmedi!

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Maliye Bakanı Sunat Atun istifasını açıkladı.

Atun istifasını duyurduğu açıklamasında 2009 yılından beri vekil olduğunu belirterek bu süre içerisinde 2009- 2018 yılları arasında Derviş Eroğlu, İrsen Küçük, Hüseyin Özgürgün ve Ömer Kalyoncu’nun kurduğu hükümetlerde onlarla uyumlu bir işbirliği içinde gayet güzel ve olumlu icraatlar yaparak çalıştıklarını anlattı.

Atun açıklamasının devamında "bir siyasetçi olarak her zaman görev yapabileceğim hükümetlerde olmayı, vizyonumu ve çalışmalarımı, gayretlerimi anlayan bir Başbakan’la çalışmayı arzu ettim. Büyük umutlarla, güzel şeyler başaracağımız, ülkemizi kısa süre sonra çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağımız inancı ile verilen görev üzerine Sayın Ünal Üstel’in kabinesinde de yer aldım" ifadelerini kullandı.

Atun'un açıklamalarında Faiz Sucuoğlu'ndan hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

Atun, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığında; Demokrat Parti desteği ile 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan azınlık hükûmetinde de görev yapmıştı