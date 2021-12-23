Ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı.
Atun, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye’de uygulanan teşvik ve piyasa programlarının KKTC’de de uygulanması konularını görüştüklerini belirtti.
Atun, ülkeye döndüğünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını kaydetti.
Atun, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı
Atun, ülkeye döndüğünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını kaydetti.
23 Aralık 2021 Perşembe 19:13
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Ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı.