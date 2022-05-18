Atun: “Türk gençliğinin vatanını koruyacağına yürekten inanıyorum”

Atun, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Maliye Bakanı Atun, mesajında; 19 Mayıs 1919’un Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olduğunun kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi sonucunda, dünyaya bağımsızlığını, egemenliğini ve özgürlüğünü ilan ettiğini belirtti.

103 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihini gençlere ithaf etmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Sunat Atun şöyle devam etti:

“Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı Aziz Türk gençliğinin, uğrunda can veren binlerce şehit ve gazinin mücadeleleri ile kazanılan bu vatan topraklarını, en iyi biçimde koruyacağınıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.”

Maliye Bakanı Sunat Atun, Atatürk’ü silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri saygıyla andığını ifade ederek, “Bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.