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Atun, Türkiye'ye gidiyor! İşte detaylar...

Atun, Türkiye Enerji Bakanı Dönmez ile enerji konusunu görüşecek.

14 Haziran 2022 Salı 19:50
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Atun, Türkiye'ye gidiyor! İşte detaylar...
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Maliye Bakanı Sunat Atun, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00’da KKTC’den ayrılacak olan Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelecek. Saat 16.00’da gerçekleşecek görüşmede enerji konusu ele alınacak.

Atun’a Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit eşlik edecek.

Bakan Atun,  görüşmelerin seyrine göre, yarın akşam ya da perşembe sabahı yurda dönecek.

Son Güncelleme: 14.06.2022 19:58
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıSunat AtunAnkara
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