Atun: "Türkiye’den tahsis edilen kaynak değerlendirilmek için bekliyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonrasında katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Bakan Atun, katılığı programda hem erken genel seçim sonuçlarını değerlendirdi hem de ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Atun, “Biz 7 Ocak Erken Genel Seçimlerinde tek başına iktidarı sağlayacak 26 milletvekili ve üstünü kendimize hedef koymuştuk. Seçim sonuçlarına bakıldığına bu hedefe oldukça yaklaştığımız görülüyor. Bu hedefe ulaşmak için hazırladığımız seçim kitapçığında projelerimizi ve projelerimizi hayata nasıl gerçekleştireceğimizi anlattık. Halkımızda bunlara bakarak bizlere güvenini sandıkta oy vererek gösterdi ve açık ara sandıktan birinci parti olarak çıktık” dedi.

“SEÇİM SİSTEMİMİZ EN DEMOKRATİK SİSTEMLERDEN BİR TANESİ”

Seçim sistemine de değinen Bakan Atun, “Bizim seçim sistemimiz en demokratik sistemlerden bir tanesi. Ancak bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor bu sistem. Maalesef ülkede güçlü ve tek başına iktidarlar bu sistem içinden çıkmıyor. Koalisyon hükümetleri ve 26 sayısına bağlı meclis aritmetiği ile sıkıntılı gidiyor maalesef hükümetler. Seçim sistemini ve seçim barajını bu dönem yeniden ele almamız gerekiyor” dedi.

40 yılda 38 hükümetin göreve geldiğini söyleyen Atun, 7 sene boyunca Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığı sürece 6-7 tane Maliye Bakanı ile görev yaptığını, bunun istikrar açısından sıkıntı teşkil ettiğini söyledi.

Atun, koalisyon seçenekleri içinde iyi bir hükümet için geniş tabanlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti. Atun” ancak daha seçim sonuçları kesinleşmeden, mazbatalar alınmadan bazı parti başkanlarının çıkıp çok keskin konuşmalar yapması, biz onunla kurmayız bununla aynı koalisyonda yer almayız” demesi demokrasimiz açısında büyük bir talihsizlik olarak görüyorum” dedi.

2018 bütçesi ve ekonomik verilere de değinen Bakan Atun, UBP’nin içinde yer alacağı bir hükümet formülünde öncelikli olarak 2018 bütçesinin ele alınacağını söyledi.

“HÜKÜMET KURULMASI HALİNDE BÜTÇE MART ORTASI GİBİ GEÇEBİLİR”

Hükümetin kurulması halinde Mart ayının ortası gibi bütçenin meclisten geçebileceğini belirten Atun şöyle dedi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile halen uygulanmakta olan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün 2016-2018 dönemini kapsayan protokolün son yılındayız. Yenisi için çalışmaların biran önce başlaması bu konuda hazırlıklar yapılması gerekiyor. 2019-2021 yıllarını kapsayacak yeni protokol için çalışmaların başlanması gerekiyor. Yeni hükümet döneminde Ekonomi ve Maliye Bakanlığına gelecek kişilerin bu vizyona ve yetkinliğe sahip olması gerekiyor. Geleceğin planlanması hem alt yapı yatırımlarının tamamlanması hem reel sektörünün desteklenmesi adına bunların planlanması gerekiyor.”

2018 yılı için Türkiye’den tahsis edilen “1.600.000.000. TL” kaynağın değerlendirilmek için beklediğini dile getiren Atun, kurulacak olan hükümet kaynak kullanımında bilinçli hareket etmesi, gerektiğini söyledi.

Atun, “Ekonomi bakanlığının çitasını yükselttik. Son dönemde muhatap bakanlarımızla 6 farklı anlaşma imzaladık” dedi.

Bakan Atun, UBP kurultayına ilişkinde bir soruya da “partiyi 14 milletvekilliğinden alıp 21 milletvekilliğine taşımış bir lider var. Ben Sayın Özgürgün’ün bu görevi devam ettirmesinden yanayım” dedi.