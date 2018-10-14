Atun: UBP’yi iktidara taşıyacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Sunat Atun, Genel Başkan seçilmesi halinde partiyi hak ettiği yere, yani iktidara taşıyacağını vurguladı.

Atun, katıldığı bir TV programda soruları yanıtladı.

Genel Başkan seçilmesi halinde örgütler arası diyaloğu ve iletişimi iyileştireceğini dile getiren Atun, UBP’yi hak ettiği yere, yani iktidara taşıyacağını ve halkın refahını yükselteceğini kaydetti.

“DEĞİŞİME ÖRGÜTLERDEN BAŞLAYACAĞIZ”

Değişime örgütlerden başlayacağını söyleyen Atun, kırsal ve kentlerdeki örgütsel yapıları güçlendirerek yeni dönemi başlatacağını, örgütler ile diyalogun geliştirileceğini ve tabanın sesine kulak verileceğini kaydetti.

“GENÇLERİ SİYASETE TEŞVİK EDECEĞİZ”

UBP’nin genç potansiyelinin fazla olduğunu dile getiren Atun, kendisini örnek göstererek, gençleri siyasete atılmak için teşvik edeceğini söyledi.

Atun partili kadınların da mevcut yapıda kendine yer bulması gerektiğini vurgulayarak, “UBP’li kadınların görevlerini de arttıracağız ve onları da bu yapıya dahil edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YENİ HİZMET BİNASI YAPACAĞIZ”

UBP’nin 4 Milyon TL’nin üzerinde bütçesinin olduğuna dikkat çeken Atun, “Birkaç yıl sürecek projeyle hizmet binası yaptıracağız, yeni hizmet binamızdan tabanımıza sesleneceğiz ve tüm sempatizanlarımıza kucak açacağız” dedi.

“UBP GENEL BAŞKANI GENELDE HÜKÜMET KURAR”

UBP’ye başkan olan kişinin, başbakan olmaya daima hazır olması gerektiğini belirten Atun, bu seçimi kazanan kişinin gelecek hükümeti kuracağını ifade ederek, çok çalışılması gerektiğini söyledi.

“HÜKÜMETTEKİ PARTİLER HALKIN İRADESİNİ HİÇE SAYDI”

“Seçimde birinci parti olarak çıkmamıza rağmen hükümette olamayışımız, diğer partilerin halkın iradesini hiçe sayması yüzündendir” diyen Atun, mevcut hükümeti kuran partileri UBP’ye karşı tavır koymakla ve ülkeye faydalı icraatlar verememekle eleştirdi.

Atun ayrıca, UBP’nin ilk fırsatta tek başına iktidar olacağını iddia etti.

“EKSİK BİR ŞEY YOK ÇÜNKÜ YAPILMIŞ BİR ŞEY YOK”

Mevcut hükümetin icraat yapmaktan yoksun olduğunu iddia eden Atun, “Hükümetin eksik bir icraatı yok, çünkü yapılmış herhangi bir icraat yok” şeklinde konuştu.

Atun ayrıca, hükümeti devlet hazinesini batırmakla suçladı.

Elektrik Kurumu’nu geçmiş hükümet olarak 92 milyon TL kâr ile bıraktıklarını hatırlatan Atun, şu anki hükümetin ise “hükümete gelir gelmez kurumu batırdığını” savundu.