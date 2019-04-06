Atun, Uluslararası Ekonomi Enerji ve Güvenlik Kongresine Katıldı

UBP Milletvekili Sunat Atun, Uluslararası Ekonomi, Enerji ve Güvenlik (ENSCON’19) kongresine katılarak, sunum gerçekleştirdi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, kongre, Türkiye’den 8 Vakıf Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlendi. Atun kongrede, “Doğu Akdeniz’de Yeniden Şekillenen Enerji Denklemlerinin, küreselleşme perspektifinden bölgesel Ekonomi, Enerji ve Güvenlik Konularına etkisi” üzerine bir sunum yaptı.

Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde geliştirerek imzaladığı “TC-KKTC Enerji İşbirliği” anlaşmalarının içeriğini anlattı.

Bakanlık döneminde yapılan çalışmaları aktaran Atun, Gaz ve Petrol alanındaki TPAO’nun yetkilendirilmesi, sismik araştırmalar ve elektrik enterkonnekte bağlantısı anlaşmalarının önemini vurguladı.

“KIBRIS KONUSU ENERJİ EKSENİNE KAYDI”

Atun ayrıca, Kıbrıs konusunun siyasi eksenden enerji eksenine kaydığını vurguladı.