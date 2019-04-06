Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Atun, Uluslararası Ekonomi Enerji ve Güvenlik Kongresine Katıldı

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:29
Atun, Uluslararası Ekonomi Enerji ve Güvenlik Kongresine Katıldı
banner44

UBP Milletvekili Sunat Atun, Uluslararası Ekonomi, Enerji ve Güvenlik (ENSCON’19) kongresine katılarak, sunum gerçekleştirdi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, kongre, Türkiye’den 8 Vakıf Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlendi. Atun kongrede, “Doğu Akdeniz’de Yeniden Şekillenen Enerji Denklemlerinin, küreselleşme perspektifinden bölgesel Ekonomi, Enerji ve Güvenlik Konularına etkisi” üzerine bir sunum yaptı.

banner41
Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde geliştirerek imzaladığı “TC-KKTC Enerji İşbirliği” anlaşmalarının içeriğini anlattı.

Bakanlık döneminde yapılan çalışmaları aktaran Atun, Gaz ve Petrol alanındaki TPAO’nun yetkilendirilmesi, sismik araştırmalar ve elektrik enterkonnekte bağlantısı anlaşmalarının önemini vurguladı. 

KIBRIS KONUSU ENERJİ EKSENİNE KAYDI”

Atun ayrıca, Kıbrıs konusunun siyasi eksenden enerji eksenine kaydığını vurguladı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBP Milletvekili Sunat AtunENSCON’19KongreHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KHK’da Yeni Dönem Pazartesi Başlıyor
KHK’da Yeni Dönem Pazartesi Başlıyor
İskele Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İskele Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Özdenefe, Singapur'da bir toplantıya katıldı
Özdenefe, Singapur'da bir toplantıya katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim