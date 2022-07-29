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Atun'un istifası... Sucuoğlu: Haklı olduğumuz ortaya çıktı

Ulusal Birlik Partisi Grup toplantısı sonrası Parti Başkanı Faiz Sucuoğlu açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2022 Cuma 13:37
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Atun'un istifası... Sucuoğlu: Haklı olduğumuz ortaya çıktı
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Sucuoğlu toplantıyı 'verimli' diye nitelendirerek, Belediyeler Reformu Yasası'nın toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti. Sucuoğlu, belediyelerin sayısının azaltılacağını da kaydetti.

Asgari Ücret

Asgari ücretle ilgili de konuşan Sucuoğlu, 'her iki tarafı da memnun etmek zor' diyerek, verilen kararın uygulanacağını kaydetti.

Atun'un görevden alınması...

Sucuoğlu'na kabinedeki değişim de soruldu. Atun'un istifasını değerlendiren Sucuoğlu, 'haklı olduğumuz ortaya çıktı' ifadelerini kullandı. Sucuoğlu bir aylık zaman kaybı yaşandığını da sözlerine ekledi.

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