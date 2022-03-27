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Atun, Ankara’ya gitti

Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile görüşmek üzere  Ankara’ya gitti.

27 Mart 2022 Pazar 15:20
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Atun, Ankara’ya gitti
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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.50’de Ercan’dan Ankara’ya giden Atun’un gündeminde “güçlü ekonomik program, etkin mali destek ile kalkınma hamleleri” var.

Son dönemlerde artan mali sıkıntı ve devamında yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir beklenen KKTC- TC görüşmeleri çerçevesinde Atun- Nebati görüşecek.

ATUN: “HEDEFİMİZ MALİ DİSİPLİN, REFORMLAR VE DEVAMINDA EKONOMİK KALKINMA”

Ankara ziyareti ile ilgili kısa bir açıklama yapan Atun, KKTC’nin sorunlarına olan ilgisi nedeniyle Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye teşekkür etti.

KKTC bütçesinin ciddi sıkıntı yaşadığını anlatan Atun, sadece maaş ödeyen bir maliye değil, aynı zamanda özel sektörde istihdamın devamını sağlayacak, gerekli desteği verecek, ihalelerle ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir mali yapı için çalıştıklarını söyledi.

Döviz ve uluslararası diğer gelişmelerle piyasanın artık daha pahalı olduğunu anımsatan Atun, “Mali yapımızı hızla güçlendirerek, bu zor dönemde insanımızın yanında olmak en büyük hedefimiz” dedi.

Atun sözlerini şöyle noktaladı:

“Hızlı gelişen bir ziyaret süreci oldu. Burada yaşanan sorunların ve kaynağının da Türkiye farkında. Sayın Nureddin Nebati ile kısa ve orta vadeli mali destek ve yol haritası üzerinde duracağız.

Hangi çalışmaları yaptığımızı, Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulayacağız.

Hedefimiz ekonomik protokola hızla son şeklini vermek.

Küresel salgın, döviz ve uluslararası sorunların yansıması nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz.

Son olarak belirtmek isterim ki, zümresel ya da şahsi çıkarları için her fırsatta hükümetimize, Türkiye’ye saldıranlara itibar etmeyelim. Bu zor süreci hükümetimizin kararlılığı ve Türkiye’nin güçlü desteği ile aşacağız.

Amacımız, güçlü bir ekonomik program ve mali yapımızın güçlenmesi. Kamu giderlerini karşılarken, özel sektöre de güçlü destek verilmesi.

KKTC- Türkiye Cumhuriyeti arasında Maliye Bakanları seviyesinde sonuçlandırılacak ekonomik protokolün en erken zamanda imzalanması için çalışmaya devam edeceğiz.

Ziyaret sonrasında da kamuoyuna detaylı bilgiler vermeye devam edeceğim.”

Son Güncelleme: 27.03.2022 15:24
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Sunat AtunTürkiye Cumhuriyeti Hazine Ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati
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