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Auzibu, 3 gün tutuklu kalacak

21 Ocak 2020 Salı 21:21
Auzibu, 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Muhammed Auzibu bugün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Murat Döşenci, zanlının 12-13 Ocak tarihleri arasında uyuşturucuyla tutuklanan Kadir Murat ile Deniz Koca ile ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, Murat ile Koca’nın ifadelerinde zanlının kendilerinden 50 adet uyuşturucu hap aldığını ve bir buçuk gram hintkeneviri verdiğini söylediklerini, bunun üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulamadıklarını ifade etti.

Polis, zanlının tutuklandıktan sonra Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kontrole götürüldüğünü, muayene sırasında başını duvara vurarak kendisine zarar vermeye çalıştığını ifade etti.

Polis,  zanlıyla ilgili incelenen kamera görüntülerinden uyuşturucu alışverişi yaptığına dair tespitler yapıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Söz hakkı verilen zanlı ise midesinden rahatsız olduğunu,ilaç alması gerektiğini söyledi.

Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesine emir verdi.

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