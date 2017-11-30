Av. Barış Mamalı: "Göze giren şemsiye açılmaz"

Sosyal meydayayı aktif bir eleştirilerini ve tepkilerini kullanma aracı olarak kullanan Avukat Barış Mamalı, son olarak Meclis'te bir kriz neden olan polisleri ilgilendirek yasayla ilgili olarak video yayınlayan Mamalı tepkisini sert söylemlerle dile getirdi.

Mamalı, Meclis önünden yaptığı konuşmasında polis mensuplarına Meclis tarafından büyük bir kazık atıldığını ve Meclis'i 'karagözlük' yapmakla suçladı. Mamalı son olarak 7 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimler için de halka çağrıda bulunarak gerekirse sandıkların boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.