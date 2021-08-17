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Av günleri açıklandı

KKTC Avcılık Federasyonu'ndan önemli açıklama...

17 Ağustos 2021 Salı 17:03
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Av günleri açıklandı

Değerli avcilik camiasi 2021-2022 av sezonu Av Gunleri, Avlanilacak Av Hayvanlari ve Av Bölgeleri(Degisiklik) Tüzüğü 16.08.2021 Pazartesi günü yapilan Bakanlar Kurulu Toplantiainda onaylanarak, Resmi gazetede bugün yayinlanarak yürürlüğü girmistir. Bu baglamda Avcilarimizin;
2. Ince Av: 5,12,19,26 Eylül (4Av Gunu)
Büyük Av: 31Ekim, 7,14,21,28Kasim, 5,12,19,26Aralik 2021 ve 2 Ocak 2022 ( 10Av Gunu)
1. Ince Av: 9,12,16,19,23,26,30 Ocak, 2,6,9,13,16,20,23,27 Subat 2022 (15 Av Gunu)
Toplamda 29 Av Günü Avlayabilecekler.
Tum Avcilarimiza 2021-2022 Av sezonu hayirli olsun kazasiz belasiz bir av sezonu gecirmeniz dilegiyle.
Not: Ekte 2. Ince Av Haritasi Paylasilmistir. Bir Karisikliga sebep olmamak icin Buyuk Av ve  1.Ince Av haritalari 2. Ince av Bittikten sonra Sizlerle Paylasilacaktir.

Son Güncelleme: 17.08.2021 17:07
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