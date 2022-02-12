Av. Gürsel Uzun'dan anlamlı yazı

Yaşam Hakkımızdan Kim Sorumlu...

Bu yapılan sadece ona yapılmadı.

Yapılan, Bütün sevenlerinin yanında, bir komşumuza, bir köylümüze, bir kasabalımıza, Memleketlimize, bir Vatandaşımıza kısaca içimizden birine yapılmıştır...

O bir insan ve çoğumuz gibi birilerinin Eşiydi, Birilerinin Babası, birilerinin Abisi, Birilerinin Dayısıydı, Amcasıydı...

Hepimiz gibi bir Ananın, Bir Babanın Çocuğuydu, Ayni zamanda Birilerinin Yeğniydi, Bir çok kişinin de Dostu...

Ondan daha çok geriye bıraktıklarını çok daha fazla etkileyecek bir eylem bu.

Gidip Gelip olanlardan habersiz Babam nerde Babamı isterim diyen, Saf, Tertemiz avuç kadar Bebeğine kim nasıl anlatacak bunu...

Ya yetim kalan üç çocuk ne olacak...

Ya da Her gün yolunu gözleyen anne, Baba ve gencecik üç çocuğu İle dul eşe...

Bu ve buna benzer olaylar ne zaman son bulacak...

Her seferinde birileri Elini kolunu sallayarak bu Ülkeye gelip istediğinin canını alıp gidecek mi...

Halil’e bunu yapanlar sıradan korumasız sıradan vatandaşa neler yapmaz ki...

Peki ya yıllarca gerek sosyal boyutta gerekse siyasi boyutta kapısından ayrılmayanlara ne demeli...

Sesleri neden hiç çıkmamıyor ya da yok denecek kadar cılız kalıyor...

Hani bir kahvenin kırk yıl hatırı vardı...

Sesleri Çıksaydı bir şeyi değiştirirmiydi..

Değiştirmezdi elbette amma Ahdı vefa nerde...

İrsen Bey Rahmet istemiş belli ki...

Halil’le görüşüyorsun diyenlere verdiği Tokat gibi cevabı duymayı çok bekledik amma duyamadık...

Tabi nerde, Allah rahmet eylesin, İrsen Bey gibi ahdı vefa sahibi, o benim Kırk yıllık dostumun torunudur diyebilecek insan evladı insan...

Bu güne kadar olduğu gibi, son seçilen Vekillerin de milletin gözü önnünde Meclis kürsüsünden yaptığı yemini düşünüyorum da ya millet yeminini tutamıyor ya da inancı yok yemine inanmıyor diyesim geliyor...

Yeminde olduğu gibi, Hukukun üstünlüğünü, İnsan temel hak ve özgürlükleri ile Atatürk’ün ilkelerine bağlı kalarak, güvenliğimizi de en üst seviyede sağlayacak tedbirler ile, ülkeye girişle çıkışların da kontrol altına alınması dileği ile...

Artık başka Halil’ler ölmesin diyerek,

Bu vesile ile Halil’e Tanrıdan rahmet yaslı ailesine de sabırlar dilerim...