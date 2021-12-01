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Av Mustafa Asena: “Zanlı her şeyi itiraf etti daha neyi bekliyorsunuz?"

Kamuoyunun yakından takip ettiği iş insanı Halil Falyalı davasında istinaf görüşmeleri devam ederken Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena’dan açıklama geldi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:02
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Av Mustafa Asena: “Zanlı her şeyi itiraf etti daha neyi bekliyorsunuz?"
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Halil Falyalı’nın Avukatı Mustafa Bülent Asena Yüksek Mahkeme huzurunda Halil Falyalı’dan şikâyetçi olduğu iddia edilen Turgut Katırcı’nın Hapishane müdürü huzurunda el yazısıyla yazdığı bir İtirafname olduğunu ve bu İtirafname ışığında alt mahkeme tarafından verilen emrin iptali için istida yapıldığını ve bu istidanın bugün Girne kaza mahkemesinde saat 13.00 de görüşüleceğini beyan etti.

Avukat Mustafa Asena’nın bu beyanı üzerine istinaf mahkemesi duruşmayı 8 Aralık’a erteledi.

Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre İtirafname içerisinde Turgut Katırcı’nın  "Ben sadece borcumu ödemek istediğim için, bana yardımcı olması için bazı çalışan arkadaşlarımdan yardım istedim ve onlarda bana yardım ettiler, Hiç kimse hiç bir şekilde benden zorla para almadı, senet imzalatmadı ve kimse bana baskı, etki ve tehdide bulunmadı ve tüm bu gerçekleri ben Avukatım Serhan Çınar’a olayın ilk günlerinde de anlattım. Bu yazıların hepsini kendi hür iradem ve isteğimle yaptım" cümleleri yer almaktadır ve zanlı Katırcı’nın bu itirafnamesini ceza evinde bulunduğu sırada ceza evi müdürü huzurunda ve kendi el yazısıyla yazdığı da gelen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 01.12.2021 13:07
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