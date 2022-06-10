Av silahıyla köpek öldürdü

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 10.06.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma, hayvan öldürmek ve meskûn bölgede ateş etmek” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Cemal Pınardan’ ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 07.06.22 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Ulukışla ağıllar bölgesinde, umumi bir yerde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu M.Y adına kayıtlı av silahı ile 1 yaşındaki erkek kurt köpeğine ateş etmek suretiyle göğsünden vuran ve ölmesine neden olan zanlının şikâyet üzerine 08.06.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Ayni gün köpeğin üzerinde yapılan otopside av silahı ile vurulduğunun tespit edildiğini belirten tanık, ayni gün mahkeme emriyle zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu av silahının bulunarak emare alındığını söyledi.

Yapılan aramada olayda kullanılan av silahına ait boş kartuşun henüz bulunamadığına değinen tanık, av silahının da balistik inceleme için ilgili şubeye gönderildiğini, ancak henüz bir rapor temin edilemediğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibine başlandığını, boş kartuşun bulunmasına yönelik araştırmaların devam ettiğini, alınması gereken ifadeler yanında tahkikatın da henüz tamamlanmayıp devam ettiğine dikkat çeken tanık, zanlının tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)