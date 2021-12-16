Av tüfeğiyle köpeği vurdu

(Kamalı Haber)

Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan zanlı A.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozak Kuşak, olguları aktardı.

Polis, meselede zanlının Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15 Aralık 2021 tarihinde saat 08:30 raddelerinde Yeniceköy'de Dar Sokak No:6'da sakin Tahir İyici’nin köpeklerini beslemek için açtığı sırada kafesinden iki adet köpeğinin kaçtığı daha sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu ve sesin Dar sokak No:8 adresinden geldiğini, daha sonra ise ayni köyde sakin zanlının ikametgahının bahçesinde gördüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanılın tespit edilerek yapılan soruşturmada ve ikametgâhının bahçesinde bir köpek olduğunu tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi.

Polis, akabinde zanlının ikametgâh içerisinden babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini belirtti.

Polis, zanlının söz konusu köpeği atmış olduğu yeri göstererek yapılan kontrolde köpeğin kalçasından yaralı olduğu tespit edilerek Veteriner tarafından yapılan kontrolde arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında 18:50-19:30 saatleri arasında yapılan aramada zanlıya ait yatak odası içerisinde 167 adet muhtelif markalarda dolu fişenk ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişenk bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.