Ava kapalı bölgede 6 kişi hakkında yasal işlem

Dipkarpaz ve Boltaşlı’da ava kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün KKTC genelinde rutin avcı kontrolleri yapıldı.
Kontroller sırasında Dipkarpaz' da Zafer Burnu bölgesinde 1 numaralı sürekli ava kapalı bölgede avlandığı tespit edilen S.E. (E-42), A.A.(E-41), A.A.T.(E-42),İ.M. (E- 38) ve Y.D.(E-29) hakkında yasal işleme gidildi.
Öte yandan, M.S.’nin (E-33) Boltaşlı köyünde 6 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı belirlendi. Bahse konu şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.