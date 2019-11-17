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Avcı ateş sonucu sırtından ve yüzünden yaralandı

23 yaşındaki Mustafa Hafızoğlu avda başka avcılar tarafından vuruldu

17 Kasım 2019 Pazar 13:59
Avcı ateş sonucu sırtından ve yüzünden yaralandı

Çayırova ağıllar bölgesinde avlanan 23 yaşındaki Mustafa Hafızoğlu avda başka avcılar tarafından vuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09.30 sıralarında, Çayırova ağıllar bölgesinde avlanan Lefkoşa’da sakin Mustafa Hafızoğlu , meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu sırtından ve yüzünden yaralandı.

Mustafa Hafızoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafızoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığını belirten polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
AvcıVURULDU
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