Avcı: "Devletin otorite zafiyeti var"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, KKTC’de gerçekleşen ve ağırlıklı olarak ölümle sonuçlana trafik kazalarını tedavisi için uğraşılmayan bir kanayan yaraya benzeten Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, kazaların en önemli sebeplerinden birinin denetimsizlik olduğunu savundu.

"18 günde 4 can trafiğe kurban verildi"

Ülke trafiğinin her geçen gün içinden çıkılmaz bir sorun haline dönüşmesine seyirci kalan hükümetlerin ilgisizliğinin bedelinin hayatını kaybeden insanların ödediğini ifade eden Avcı, 2018 yılının ilk 18 günlük süresi boyunca trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e çıktığının da altını çizdi.

"Sürücülerin alkollü direksiyon başına geçmeleri hükümetin acizliği"

Trafikte gerçekleşen 4 ölümden 3’ünü KKTC’de yaşamayanların oluşturduğuna dikkat çeken Avcı, “Bu insanların eğitimi konusunda ülke hükümeti sorumlu değil ancak sürücülerin alkollü olarak direksiyon başına geçme cesaretini kendinde bulması hükümetin acizliği ve denetim mekanizmasını yeterince devreye sokamadığını gösterir” dedi.

"Caydırıcı önlemler hayata geçirilmiyor"

Bir bisikletin yolda ışıksız sürülebilmesinin, alkollü direksiyon başına geçilmesinin sonucu olarak gerçekleşen trafik kazalarında devlet otoritesinin hissedilmediği sonucunun ortaya çıktığından bahseden Avcı, “Tabii ki burada sürücülerin bilinci, eğitimi ya da davranış bozukluklarının oranları da kazalarda belirleyicidir ancak asıl belirleyici olan bunlara sebebiyet vermeyecek olan caydırıcılığı hayata geçirecek olan hükümetin iradesidir. Bunları düzeltmesi gereken devletin otoritesidir o da bizde yok” ifadelerini kullandı.

“Trafikteki bu gidişat iyi değil”

KKTC’de trafik kazaları için alınan önlemlerin etkili olmadığına işaret eden Avcı, “Bu gidişat iyi değil” dedi. Yeni yolların yapılmasının tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Avcı, düzenlemeler yapılarak, farkındalık oluşturularak kamuoyunun dikkatini çekerek alınan önlemelerin desteklenmesi gerektiğine değindi. Avcı, “Sürücünün yanlış davranmasını önleyecek etkili önlemler devreye girmedi” şeklinde konuştu.

"24 saat trafik devriyesi yok"

Trafikte en önemli sorunun 24 saat trafik devriyesi olmaması olduğunu söyleyen Avcı, “Devlet ve paralel olarak polis otoritesi yollarımızda yok, görülmüyor. Sürücüler istediği gibi davranabilmekte, kırmızı ışıkta geçmede, çocuğunu bağlamada, helmet takmamada oldukça rahat olabiliyor. Bunun sebebi de yollarda otoriteyi sağlayamayan hükümetindir” ifadelerini kullandı.

"Alkol ve uyuşturucu etkisi altında rahatlıkla araç kullanılıyor"

Başka bir önemli sorunun da sürücülerin alkollü ya da madde etkisi altında olmalarına rağmen direksiyon başına çok rahat geçebilmeleri olduğuna dikkat çeken Avcı, “Alkollü sürüş ve kazaların arttığını hepimiz gözlemlemekteyiz. Durum böyle olunca da hükümetin vakit kaybetmeden bazı önlemleri alması gerekmektedir. Demek ki yasal mevzuatlar buna cevap veremiyor ki alkollü araç kullanımında bir artış yaşanıyor, bu nedenle mevcut mevzuatlar süratle koşullara uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

"15 yıl önceki yasalar caydırıcılık sağlamıyor"

Alkollü sürüşü engellemek için 15 yıl önceki yasanın uygulanmasının ya da 3 ay süre ile ehliyete el konulmasının caydırıcı olmadığının görüldüğünü söyleyen Avcı, “Demek ki bu önlemler işe yaramıyor. Alkollü sürüşe doğrudan hiç tartışmasız hapis cezası gelmesi lazım ki caydırıcı olsun ya da arabasına emare olarak el konulması lazım o zaman bir daha alkollü direksiyon başına geçebiliyor mu” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu testini yapmamakta direnen devlet, kullanıma yeşil ışık yakıyor”

Zaman zaman kamuoyuna da yansıyan ve kaza sonrası araçta uyuşturucu bulunması olaylarına da değinen Avcı, “Siz bir ülke olarak sürücülerin kanındaki uyuşturucuyu tespit edemiyorsanız ve bunun tespiti için birilerinin kaza yapması gerekiyorsa bu açık ve net bir şekilde ülkedeki uyuşturucu kullanımına yeşil ışık yakıyorumdur. Siz araçtaki uyuşturucuyu değil, asıl sürücünün kanındaki uyuşturucuyu yakalamak zorundasınız. Eğer siz uyuşturucu testi yapılmasına direnen bir devlet iseniz demek ki uyuşturucu kullanımına yeşil ışık yakıyorsunuz” dedi.

“Ölümleri azaltabilirler, bari onu yapsınlar”

Kazaların tek sorumlusunun hükümet ve bakanlar olduğuna vurgu yapan Avcı, ülke yönetmenin çok yönlü olduğuna işaret ederek, sadece ekonomi ya da siyasi olaylar ile değil içimizdeki ölümleri de önleyerek icraatlarda bulunmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümet edenlerin birçok konuda hayata geçirecekleri ve sonuç alamayacakları şeylere efor sarf etmesine rağmen, kazaları ve ölümleri önleyebilecekleri trafikte önlem konusunda ise kılını kıpırdatmadığına dikkat çekerek, “Ölümleri azaltabilirler, bari onu yapsınlar” şeklinde konuştu.