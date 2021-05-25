Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, yaptığı açıklamada, 2021 eğitim–öğretim yılında üniversitelerin eğitimlerini yüz yüze sürdürebilmesi ve öğrencilerin adaya gelerek eğitimlerini birebir üniversite ortamında alabilmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

Ülkenin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri olan yükseköğretim sisteminde örgün eğitim faaliyetlerinin Eylül 2021 tarihinden itibaren başlatılması için akademik, idari personel ile öğrencilerin Eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkemize eğitim amaçlı gelecek öğrencilere aşı garantisi verilmesinin gereği konusunda Sağlık Bakanlığı'na da bir yazı ile konuyu bildirdiklerini söyleyen Avcı, "KKTC yükseköğretim alanı için önümüzdeki günlerdeki önemini tüm paydaşlarımızın dikkatine getirmenin, YÖDAK’ın asli görevi olan yükseköğretim alanının planlanması ve koordinasyonu açısından gerekliliğinin altını çizmek isteriz" dedi.

Avcı, Eylül 2021'de yüz yüze eğitimin güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde başlamasını hedeflediklerini belirtti.