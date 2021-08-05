Avcı: Korkusuzca Araba Kullanan Bir Nesil Yetişti

GÜNDEM KIBRIS

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde artan trafik kazalarını yorumlayan Avcı, “Son dönemlerde havada uçan arabalar, alkol limiti çok yükseklerde olan sürücüler, korkusuzca araba kullanan bir neslin yetişmesi, yaşlıların sürüşe müsaade etmeyecek sağlık rahatsızlıklarıyla araba kullanması kaza sayılarının artması için bir etkendir. Şu anki uygulama, normal salon araba ehliyeti olan, ölene kadar ehliyetini uzatabilir. 80 yaşında ehliyet uzatma birimine gidiyor ve uzatabiliyor. Bir doktor kontrolü yoktur” dedi.

Sürücülerde Sağlık Tüzüğü hakkında da konuşan Avcı, “2017 yılında hazırlanan Sürücülerde Sağlık Tüzüğü hazırlandı ve Bakanlar Kurulu’ndan geçti. 2019 yılında yürürlüğe gireceği söylendi. 2021’deyiz hala hazırlanamadık. Bu tüzükte, her 10 yılda bir ehliyetini uzatacak kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor. Bu sağlık raporları sonrasında, ehliyet yenileme süresi kurul tarafından belirlenecek. Açıkça şunu da söyleyeyim; sağlıksız kişilere ehliyet vermek vicdansızlıktır. Yaşlı insanlarımıza saygı duymamız ve onları korumamız gerekiyor” dedi.

Ehliyet verilmesi sisteminin de değişmesi gerektiğini söyleyen Avcı, “Dağyolu’nda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför, 19 vitesli aracın, 11 vitesli olduğunu biliyordu. Buradan ehliyet verildiyse, nasıl verildi? ‘Sorumlu kimdir kazalarda?’ diye baktığımızda, o ortada yoktur. Bir ara 7 bakanlığa bağlıydı trafik. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı, Trafik Dairesi kuruldu” dedi.