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AVCILAR YARIN VE PERŞEMBE AVLANABİLECEK

Avcılar yarın ve Perşembe günü avlanabilecek.

23 Şubat 2021 Salı 21:38
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AVCILAR YARIN VE PERŞEMBE AVLANABİLECEK

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplam 15 gün olarak belirlenen Birinci İnce Av günlerinin bir kısmı sokağa çıkma yasağı dönemine denk geldiği için kullanılamadı.

Öte yandan Avcılık Federasyonu, Çarşamba ve Pazar olarak verilen ince av günlerinde Pazar gününün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için perşembeye kaydırıldığını bildirdi.

Federasyon yetkilileri bugün İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası avcılara Covid-19 salgını nedeniyle bulaş riskine karşı her araçta 2 avcı bulunmak kaydıyla ava gidilmesi ve araç içinde maske takılması uyarısında bulundu.

Avcıların av rushatlarını yanlarında bulundurmasını isteyen federasyon, ilçeler arası geçiş yaparak av bölgelerine gidecek avcıların özel izin almalarına gerek olmadığını; polis kontrolündeki geçiş noktalarında 2020-2021 yılına ait geçerli av ruhsatlarını ibraz etmek koşulu ile geçiş yapabileceğini bildirdi.

Avcılık Federasyonu, avcıların avlanma ve pandemi kurallarına uymasını da istedi.

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