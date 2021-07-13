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Avcılara önemli duyuru

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KKTC Avcılık Federasyonu, sosyal medya hesabından avcılara duyuruda bulundu...

13 Temmuz 2021 Salı 11:49
307 Okunma
Avcılara önemli duyuru

Açıklama şu şekilde:

Değerli avcılık camiası, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını  Düzenleme Yasası'nın 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 1 Şubat - 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilemez . Son günlerde özellikle sosyal medyada avcılarımız arasında yaşandığını gördüğümüz "hangi günden itibaren doğada köpek gezdirmek serbesttir? tartışmaları üzerine, Federasyonumuz tarafından KKTC Başsavcılığı ile istişarede bulunulmuş ve ilgili yasa maddesi uyarınca serbest günün hangi günden itibaren başlayacağı hususuna açıklık getirilmesi talep edilmiştir. Bu bağlamda köpeklerimizi doğada serbest olarak gezdirebileceğimiz tarihin 16 Temmuz Cuma gününden itibaren başlayacağı tarafımıza bildirilmiş bulunmaktadır. İlgili yasa maddesi tahtındaki ihlallerin , yine aynı yasanın ikinci cetvel madde 29A 4. Fıkrası uyarınca yarım asgari ücret tutarında bir para cezası ile cezalandırılacağını bir kez daha hatırlatır, tüm camiamızın konuya hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU

Anahtar Kelimeler:
KKTC Avcılık Federasyonu
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