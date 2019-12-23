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Avcılıkla ilgili yasa değişiyor

Komitede “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”Nın madde madde görüşülmesi tamamlandı

23 Aralık 2019 Pazartesi 21:24
Avcılıkla ilgili yasa değişiyor

 “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesi Meclis komitesinde tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugünkü Genel Kurul çalışmalarından hemen sonra toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesini tamamlayan komite, tasarının ivediliği bulunmadığı için, üçüncü görüşmesini bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

YABAN HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARINA KORUMA... KAÇA AVLANMAYA CAYDIRICI ÖNLEM... AV RUHSATINA ARTIŞ

 “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan Hukukçu Emine Uzun katılıp, görüş ve önerilerini sunduğu toplantıda, Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve üyeler UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk yer aldı.

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TARIM 2019-12-23 21:30:13

Tarımsal alanlarda ve özel mülklerde (narenciye bahçesi vs) verilen avlanma izinlerine da bir çözüm bulsanız iyi olur.

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