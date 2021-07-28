Avcıoğlu: Arıklı hakkında dava dosyalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu arasında başlayan “yolsuzluk” iddialarıyla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Yusuf Avcıoğlu, kendisiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Bakan Erhan Arıklı hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, “Atılan çamurun altında kalmayacağımı belirtmiştim. Dava bugün itibarıyla dosyalanmıştır” dedi.

Arıklı'nın asızlık iddia ve ithamları sebebiyle özür dilemesi için kendisine verilen 3 gün sürenin sona erdiğini dile getiren Avcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"13.07.2021 Salı günü Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya ibraz edilen İhbarname ile gerek sosyal medya, gerekse yazılı/görsel basında yer alan asılsız iddia ve ithamları sebebiyle özür dilemesi için kendisine 3 gün süre tanımıştık.

3 günlük süre içerisinde özür dilemediği gibi, Whatsapp'da bazı kalabalık mesaj gruplarında asılsız iddia ve ithamlarına devam ettiği bilgisi, bu gruplarda bulunan bazı dostlarım aracılığıyla bilgime gelmiştir.

Arıklı, kendisine canlı yayında teke tek program teklif edildiğinde “muhatabım değil” dediği kişilerin arkasından Whatsapp gruplarında dedikodu yapmaya gelince ne hikmetse “muhatap” olmaktan hiç çekinmiyor.

Ben birinin yüzüne söyleyemediklerimi, arkasından söylemem, arkasından söylediklerimi ise hiç çekinmeden yüzüne de söylerim ve ezbere değil, belgeyle konuşurum.

Özetle, İhbarname ile tanımış olduğumuz 3 günlük sürenin dolmasının akabinde araya bayram tatili girdiği için süreç uzadı, atılan çamurun altında kalmayacağını daha önce de belirttiğim üzere, 28.07.2021 Çarşamba günü (bugün) itibarıyla gerekli işlemler tamamlanarak, “Dava Dosyalanmıştır”.

Hayırlı olsun..."