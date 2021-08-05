Avcıoğlu: Arıklı ve ekibinden adrese teslim, ihalesiz bir doğrudan alım daha!

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve ekibinin, adrese teslim, ihalesiz bir alım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Avcıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve ekibinden ADRESE TESLİM, İHALESİZ bir DOĞRUDAN ALIM daha!

ELTEMTEK isimli şirketten "İHALESİZ" DOĞRUDAN ALIM ile alınan hizmet ile üretim bacağına ikinci bir Özel Şirketin "YAP-İŞLET" Modeli ile dahil olacağı şekilde (AKSA gibi), 50 MW Kurulu Güç Kapasiteli Denizde veya Karada bir Santral Kurulması için İhale Şartnamesi hazırlanacak!

Sıkı durun; Verilecek Ücret "1,000,000 TL" !

Hem de yine yeni yeniden "İHALESİZ" ve "ADRESE TESLİM" !

Aynı şirketten şuan İhale aşamasında olan, Sayaç Yazılım Programı için de hizmet alındığı, çıkılan İhalenin Şartnamesinde, Yazılımın sıfırdan teslim edileceği güne kadar (işin yapımı için) verilen süre olan "3 AY"a, çok sayıda şirketten FİRMA İŞARET ETTİĞİ GEREKÇESİ ile itiraz geldiği ve buna rağmen sürede değişiklik yapılmadığı ise gelen iddialar arasında..

8 ayda 1 TEK İHALE SONUÇLANDIRAMAYARAK, tüm mal ve hizmet alımlarını ADRESE TESLİM DOĞRUDAN ALIMLA gerçekleştirerek tarihe geçtiniz!

Bari bir A4 kağıdı veya Kağıt Havlu ihalesine çıkın da görev süreniz içerisinde İHALELİ bir alımınız olsun!

Bu zihniyet ile daha çooookkkk %30-%40 ZAM görürüz..

Arıklı'nın hep söylediği gibi;

ALLAHTAN DA MI KORKMUYOR MUSUNUZ ?