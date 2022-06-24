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Avcıoğlu, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

KIB-TEK eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, dönüşümlü elektrik kesintilerinin santral kapasitesinin yetersiz olmasından değil, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıtın Pazar günü bitecek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

24 Haziran 2022 Cuma 21:05
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Avcıoğlu, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, dönüşümlü elektrik kesintilerinin santral kapasitesinin yetersiz olmasından değil, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıtın Pazar günü bitecek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Avcıoğlu, “Bugün bunların yaşanacağını 14 Nisan 2022'de söylemiştim, dolayısıyla tüm bunlar hükümet eliyle, bile isteye bu halka yaşatılıyor” ifadelerini kullandı.

“BAKAN ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR”        

Ortada iki iddianın olduğunu söyleyen Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir, 750$/ton fiyat ile sözde yüzde 1 kükürt oranlı ama limit dışı fuel oil alınacağı, iki ise 1,350$/ton fiyat ile yüzde 0.5 kükürt oranlı fuel oil alınacağı yönünde... Özetle biri kalitesiz diğeri pahalı yakıt alınacağı iddia ediliyor, hal böyle iken ilgili bakan ise ölü taklidi yapmaya devam ediyor...”

Avcıoğlu, 16 Haziran tarihine işaret ederek, “Maliye Bakanı Sunat Atun, yakıt tedariki konusunda TPIC’le anlaşma imzalandığını da belirterek, “bu şekilde hem arz güvenliğimiz sağlanacak hem de elektrik fiyatında istikrar imkanı oluşacaktır” dedi” ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu mu sizin bahsettiğiniz arz güvenliği? Bu mu sizin bahsettiğiniz istikrar? Diğer yandan sorulması gereken bir takım sorular da var:

  1. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinin süresi nedir?
  2. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt fiyatı nedir?
  3. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde navlun fiyatı nedir?
  4. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde yakıt spesifikasyonları nedir?
  5. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesinde de, Yakıt Spesifikasyonları çerçevesinde, İhalelerde olduğu gibi her sevkiyatta yakıt analizi yapılacak mı?
  6. TPIC ile imzalanan Akaryakıt Temin ve Taşımacılığı Sözleşmesi ile alınacak yakıtın limit-dışı gelmesi durumunda, İhalelerde olduğu gibi ceza uygulanacak mı?
  7. TPIC'in ilgili Yakıtı temin edebilmek için, yakıt spesifikasyonlarında değişiklik (Limitlerin Düşürülmesinin) talep edildiği iddiaları doğru mudur?
  8. Yakıt Spesifikasyonlarının düşürülmesi halinde, halkı zehirlemenize izin vermeyip, dava dosyalayacağımızın farkında mısınız?”

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKYusuf AvcıoğluElektrik Kesintileri
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