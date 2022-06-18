Avcıoğlu: Kötü yakıtı kim talep etti?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
TPIC’ten daha önce talep edilen akaryakıtla ilgili sorunlar yaşandığının hatırlatılması üzerine Sunat Atun; "NE TALEP EDİLDİYSE, TEDARİKÇİ DE ONU UYGULADI."
Diğer bir deyişle Sunat Atun diyor ki;
LİMİT DIŞI, KÖTÜ YAKIT BİLE İSTEYE GETİR-TİLDİ !
Bize de şu soruları sormak düşer:
Kötü Yakıtı kim istedi?
Başbakan mı?
Erhan Arıklı mı?
Erhan Arıklı'nın ekibi mi?
Kıb-Tek Yönetim Kurulu mu?
Sunat Atun'un iddiaları ciddi iddialardır ve derhal araştırılması gerekir. Yetkili mercileri göreve davet ediyoruz !