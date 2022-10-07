Avcıoğlu'ndan sert açıklama...

Halkın Partisi MYO Üyesi, Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, TV 2020’de Özlem Çimendal’ın hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programının konuğu oldu. Avcıoğlu, Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Erhan Arıklı bakan olduğunda Kıb-Tek kendisine bağlıydı ve hali hazırda devam etmekte olan bir yakıt ihalesi süreci vardı. Kendisi Kasım 2020’de göreve gelmesine rağmen, 3 aylık görev süresinde ihaleyi iptal etmemiş, ihale tekliflerinin açılmasına 30 dakika kala Ocak 2021’de ihaleyi iptal etme kararı aldı. Ocak 2021’den Ekim 2021’e kadar ise 10 ay boyunca ihalesiz yakıt alımıyla kurumu idare ettiler” dedi.

“FAHİŞ FİYATA KALİTESİZ YAKIT GETİRİLDİ”

Bu tarz yakıt alımlarının hem fahiş fiyata hem de kalitesiz yakıtın gelmesine neden olduğunu belirten Avcıoğlu “Teknik şartnamede istenen özellikleri karşılamayan kalitesiz yakıt geldiğini de görmüştük. 237 bin dolarlık bir ceza kesilmesi gerekiyordu ama bu ceza uygulanmadı. Biz Halkın Partisi olarak bunu Sayıştay’a şikayet ettik. Çıkan sayıştay raporunda tüm bunların gayrıyasal olduğu açık açık yazıldı” şeklinde konuştu.

“BAŞBAKAN AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR”

Ünal Üstel’in ihaleleri sözde kamu vicdanı sebebiyle iptal ettiği açıklamasını hatırlatılan Yusuf Avcıoğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını Başbakan’ın herkesin aklıyla dalga geçtiğini ama bu şaibeli alımların Erhan Arıklı ve Sunat Atun’un görevde olduğu günden bu yana devam ettiğini söyleyerek “Hem Arıklı hem de Üstel döneminde 150 bin ton ihaleye çıkıldı. Kıb-Tek’in bir yıllık ihtiyacı 200 bin ton civarında. Dolayısıyla bu yaklaşık 8 aylık bir yakıt. Arıklı döneminde bağlanan 150 bin tonluk yakıt ihalesi çerçevesinde alınacak yakıtın Mayıs 2022’de biteceğini söyledik.” ‘Yeni ihaleye çıkmazsanız doğrudan alım yapmak zorunda kalacaksınız’ dedik kimseden ses çıkmadı. Daha sonra Sunat Atun ‘Ben protokol yapıp TC’de kayıtlı Kamu ve Özel Şirketlerinden istediğim gibi ihalesiz yakıt alacağım’ dedi. Çok geçmeden bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak, KKTC’de kayıtlı bir şirketten fahiş fiyattan yakıt alımına gittiler. Yakıtın borsa fiyatı 850 dolar civarındayken 1350 dolardan alım yaptılar. Daha sonra yine başka bir firmadan navlun ücretleri 33 dolarken 149 dolardan alım yaptılar. Aynı şirket son ihalede 45 dolar teklif attı fakat 75 dolardan doğrudan alım yapılmaya devam etti. Sadece son alımda bile ihalede atılan teklife kıyasla 350 bin dolar civarında bir zarar ortaya çıktı. Başbakan kamu vicdanından bahsederken 45 dolara alınabilecek yakıtı 75 dolara alıyor. Bunun neresinde kamu vicdanı var? Başbakan sağolsun hepimizin aklıyla dalga geçiyor” dedi.

“FAHİŞ FİYATLARIN GLOBAL KRİZLE DEĞİL, YÖNETİLEMEMEYLE ALAKASI VAR”

Kıb-Tek’in mali tablosuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Avcıoğlu “Geçtiğimiz döneme kıyasla artan bir maliyet olduğu doğru. Global bir enerji krizi, artan dolar kuru ve yakıt fiyatı var. Ama buna ilaveten doğrudan alım yapılan yakıtta kesilmesi gereken 237 bin dolarlık cezayı kesmediğinizde, 2 milyon liralık beton dökümünü ihalesiz yaptığınızda, santral bakımlarını ihalesiz verdiğinizde ve 3.5 milyon euroluk fatura kesildiğinde, 850 dolar borsa fiyatı olan yakıtı 1350 dolara aldığınızda, 33 dolara taşınacak yakıtı 149 dolara taşıttığınızda evet bir fark oluyor ve bu da vatandaşa fatura ediliyor. Bunun global krizle alakası yok, bu elektrik kurumunun siyasi rant olarak kullanılarak uğratıldığı zarardır. Bunu çözmek için bankalardan borçlanıyorlar. Sadece geçtiğimiz ay %34.5 faizle 100 milyon lira borçlandılar. Tüm bunlar, kurum iyi yönetiliyor olsaydı ortaya çıkmayacak olan maliyetlerdi. Kurum sadece Mayıs 2022 ile Eylül 2022 arasına baktığınızda 220 milyon TL üzerinde zarara uğratıldı” şeklinde konuştu.

“İKİ BUÇUK MİLYON DOLARA ÜRETİLECEK ELEKTRİK 4 KATINA SATIN ALINDI”

Yapılan anlaşmalar çerçevesinde Güney Kıbrıs’tan yapılan elektrik alımını da eleştiren Avcıoğlu, bu alımın kurumun hükümet eliyle dört katı zarara uğratıldığını belirterek “Güney Kıbrıs’la yapılan anlımda, Kıbtek’in 2 buçuk milyon dolara üretilecek elektriği 8.8 milyon dolara yani neredeyse 4 katına satın aldık. 4 aylık periyotta 220 milyon TL gibi bir rakamla elektrik kurumunun zarara uğratıldığını görüyoruz. Bu hükümet eliyle yapılıyor. Zamanında alım yapılmaması, bakımların yapılmaması, kötü yönetim, tarife düzenlemesinin yapılmaması bunlara sebep oldu” dedi.

“SORUMLULAR CEZA ALMAZSA USULSÜZLÜĞÜN, YOLSUZLUĞUN ÖNÜNÜ ALAMAZSINIZ”

Avcıoğlu, bu tarz usulsüzlük ve yolsuzlukların üzerine gidilmesi, arkasında siyasiler bile olsa sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini söylediği konuşmasını “Biz yönetim kurulunda görev yaparken 4’lü hükümet döneminde denetlemeler yaşadık. Bu denetlemeleri biz kendimiz talep ettik. Bir takım anormallikler tespit etmiştik o dönem. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda sonuçlandırılan ve Genel Müdür’ün hapis cezası almasıyla biten soruşturma idi. Yani istenirse yapılabiliyor. Yargı aşamasına gelen 2, toplamda ise 15 kadar şikayetimiz olan dosya daha var, bunların da sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu yapılanların sorumluları ceza almazsa önünü alamazsınız” diyerek bitirdi.