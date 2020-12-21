Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
8'i yerel 19 pozitif vaka
Kapat

Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde,  G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların beraberinde kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu adı edilenin yaralamasına sebep oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:55
1002 Okunma
Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20.12.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde,  G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların beraberinde kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu adı edilenin yaralamasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 21.12.2020 17:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Haftada 8 Bin 584 Kontrol Yapıldı
Bir Haftada 8 Bin 584 Kontrol Yapıldı
‘Dünyanın en etkili bilim insanı’ listesinde iki Kıbrıslı Türk kardeş!
‘Dünyanın en etkili bilim insanı’ listesinde iki Kıbrıslı Türk kardeş!
Park halindeki araç alev aldı
Park halindeki araç alev aldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim