Avlanırken kardeşini vurdu

Koruçam’da avlanan 68 yaşındaki Ş.A.R, keklik vurmaya çalışırken kardeşi Hasan Rifater’i gözünden yaraladı.



Polis açıklamasına göre, Rifater saçmanın isabet etmesiyle sol gözünden ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, kardeşi Ş.A.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.



Büyük Av sezonunun devam ettiği KKTC’de avcılar Pazar ve Cuma günleri ava açık bölgelerde avlanabiliyor.