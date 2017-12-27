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Avlanırken kardeşini vurdu

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Koruçam’da avlanan 68 yaşındaki Ş.A.R, keklik vurmaya çalışırken kardeşi Hasan Rifater’i gözünden yaraladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:57
Avlanırken kardeşini vurdu
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Koruçam’da avlanan 68 yaşındaki Ş.A.R, keklik vurmaya çalışırken kardeşi Hasan Rifater’i gözünden yaraladı.

Polis açıklamasına göre, Rifater saçmanın isabet etmesiyle sol gözünden ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, kardeşi Ş.A.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Büyük Av sezonunun devam ettiği KKTC’de avcılar Pazar ve Cuma günleri ava açık bölgelerde avlanabiliyor.

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avci olmayan 2017-12-27 21:02:34

Kim yazdi bu yaziyi cok merak ederim cuma gunleri kktc de av varmiss. Bu kadari da olmaz bari bir bilene sorsaydinizzzz a akillilarrr

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