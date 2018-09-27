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Avrupa Araştırmacılar Gecesi yarın Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde

 Avrupa Komisyonu, bu yılki 2018 Avrupa Araştırmacılar Gecesi’nin önemini yarın Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde 18:30 – 21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bir gala etkinliği ile vurgulayacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:02
Avrupa Araştırmacılar Gecesi yarın Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi’nde

Yerel araştırmacılar en son araştırma projelerini paylaşarak, bilimin gündelik yaşamlarda nasıl bir fark yaratabildiğine işaret edecek.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar araştırmacılarla buluşma ve onların yaptığı çalışmaların gündelik yaşamları üzerindeki etkisini görme fırsatına sahip olacak. Etkinlikte araştırmacılar yenilenebilir enerji, çevre ve biyolojik çeşitlilik, deniz biyolojisi, iletişim teknolojileri, sağlık ve bilgisayar bilimi gibi çeşitli alanlardaki araştırma çalışmaları ile ilgili sunumlar yapacak.

Bu etkinlikte özellikle foto-voltaik güneş enerji sistemleri, balon balıklarının zehir seviyeleri, Kıbrıs’ta kadın sağlığı haritasının çıkartılması ve hastalıkların genetik ve çevresel nedenlerinin araştırılması, akıllı iletişim sistemlerinin kamu güvenliği ağları için etkin kullanımı, kanser genetiğinde RNAİ-bazlı kişiselleştirilmiş terapötik stratejiler, meme kanseri tedavisi – nanoteknoloji, gıda güvenliği, hava kalitesi ve geleceğin düşük maliyetli pilsiz sensör ağları için elektronik çipler ile ilgili sunumlar yer alacak. 

Araştırmacılar kendi çalışmaları ve çağdaş dünyada araştırmanın rolü ve önemi hakkında halka bilgi vermenin yanı sıra araştırmalarının gündelik yaşamlara pratik uygulamalarını tanıtacak. Aynı zamanda katılımcılar araştırmacılarla iletişime geçerek onlara soru sorma fırsatı da yakalayacak. 

Etkinlik katılımcı ve araştırmacıların ağ oluşturma ve fikirlerini paylaşma fırsatını elde edecekleri bir resepsiyon ile sonlanacak.

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Avrupa KomisyonuAvrupa Araştırmacılar GecesiLefkoşa Bandabuliya SahnesiGündemKıbrıs
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