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Avrupa Birliği, 3 Milyon Euro daha hibe etti

Avrupa Birliği, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından sürdürülen kültürel mirasın korunması çalışmaları için, 3 milyon Euro daha bağışta bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:48
Avrupa Birliği, 3 Milyon Euro daha hibe etti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 milyon Euro’luk hibe ile birlikte, bahse konu çalışmalara en büyük katkıda bulunan Avrupa Birliğinin mali desteği 2012’den itibaren 17.7 milyon Euro’yu buldu.

UNDP Gelecek için Ortaklık aracılığıyla sağlanan destekle 2012’den itibaren ada genelinde, aralarında Ortodoks, Maronit ve Ermenilere ait kilise, cami, minare, sur, hamam, su değirmeni ve su kemerinin de yer aldığı 31 kültürel yapı üzerinde restorasyon, koruma ve güçlendirme işleri yapıldığı kaydedildi.

Ada genelinde 23 tarihi yapıda da temizlik; kapı, pencere ve tel örgü tamiratı gibi küçük işler yapıldığı; 40 tarihi yapı ile ilgili de yapılacak işlerin tasarımının hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, AB’nin 3 Milyon Euro’luk katkısından, toplumların her kesiminin ortak kültürel mirası öğrenmesine yönelik etkinlikler için de bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, iki toplumlu teknik komitenin ortak kültür ve tarihin korunması için yaptığı çalışmaların cesaret verici; Birleşik bir Kıbrıs için de olmazsa olmazlardan olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, Kültürel Miras Teknik Komite temsilcileri Ali Tuncay ve Takis Hadjidemetriou, yaptıkları açıklamada,  “Adanın kültürel mirasını kurtarmak Kıbrıs’ta yaşayan herkesin sorumluluğudur. Aynı zamanda uluslararası örgütleri de ilgilendiriyor çünkü küresel kültürel mirasın bir parçasıdır. Kültürel Miras Teknik Komitesi bize, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların, işbirliği yaparak üretken olabileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

UNDP Kıbrıs Sorumlusu Tiziana Zennaro  ise, “Bu girişimler, binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumu bir araya getirerek,  kültürel mirasın, devam etmekte olan barış ve güven arttırıcı önlemler için nasıl  ateşleyici bir unsur olabileceğini gösterdi” dedi.

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Avrupa BirliğiKültürel Miras Teknik KomitesiHibeBMDestekGündemKıbrıs
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Gozunuz aydın 2018-09-27 15:02:19

Hadi gozunu aydun buyuk başalar cebınız doldu yıne halka ucun bırı neyı haber edyorsunuz bastakılere telallık baska bse deıl bakanlarım vekıllerim bereketını gorun

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