AVRUPA BİRLİĞİ BURS PROGRAMI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI

AB Bursları başvuru portalından https://apply.abburs.eu çevrimiçi ortamda yapılabilecek burslar, 29 Nisan 2021’de Kıbrıs saatiyle 23.59’a kadar kabul edilecek.

Bu arada burs programının çevrimiçi tanıtım etkinliği bugün saat 17.00'de AB Burs Facebook sayfası ve AB Burs Youtube Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.

Bu yılki AB Burs Programı kapsamında yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve uzmana burs olanağı sağlanacak.

BUGÜNE KADAR BİN 600’DEN FAZLA BİREY FAYDALANDI

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2007'den bu yana AB burslarından 1.600'den fazla birey faydalandığı hatırlatarak, bu yılki AB Burs Programı kapsamında yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve uzmana burs olanağı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu yılki burs programı, her dönemde olduğu gibi, lisans ve yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra, AB Üye Devletlerinde staj ve dil kursları da dahil olmak üzere, kısa süreli programları kapsayacaktır. Aralarında Covid-19 ile ilgili konular da dahil olacak şekilde öncelikli alanlar yeniden belirlenmiştir. Bu alanlarla ilgili başvuruda bulunan adaylar, yapılacak değerlendirmede ek puan alacak ve burs kazanma şansları daha yüksek olacaktır” denildi.

Başvurular, sadece AB Bursları başvuru portalından https://apply.abburs.eu çevrimiçi ortamda yapılabiliyor.

Başvuruların, 29 Nisan 2021 günü Kıbrıs saatiyle 23.59’a kadar kabul edileceği ve ilgi duyan tüm adayların, başvurularını AB Bursları başvuru portalından (https://apply.abburs.eu) çevrimiçi ortamda yapmaları gerektiği belirtildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmekten AB Burs Programı hakkında daha fazla bilgi için www.abburs.eu adresini ziyaret edilebileceği veya euscholarships@abburs.eu adresine e-posta gönderilebileceği belirtildi.