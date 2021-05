Avrupa Gazetesi yazdı : Sahte MİT'çi...

Avrupa Gazetesi'nin bugünkü manşeti, ülkede şok etkisi yarattı...

AVRUPA GAZETESİ'NİN MANŞETİ AYNEN ŞU ŞEKİLDE:

Bulut İnşaat mağdurları Erman Çitim hakkındaki şikayetlerini anlatmak için başvurmadık makam bırakmadı...

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da anlatamadılar dertlerini, Güvenlik Kuvvetleri'ne de, polise de...

"MİT'TİR BE TC'NİN ADAMIDIR"

Güvenlik Kuvvetleri komutanlığı'nı arayan bir mağdur, GKK Genel Sekreteri'nden yardım istedi... Bozdoğan "polise gidin" dedi... Mağdur şahıs "Gittik ama bize polis dediki , onun ifadesini kim alabilir be, adam MİT'tir be, Türkiye'nin adamıdır be..."