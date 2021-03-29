Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı

Avrupa Komisyonu hellim tescilini onayladı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ta üretilen hellim tescilini onayladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:55
354 Okunma
Avrupa Komisyonu hellim tescilini onayladı

Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Halloumi/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti.

Avrupa Komisyonu'nun coğrafi tescili onaylaması ile adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde, Avrupa standartlarında üretilecek hellimin Avrupa Birliği pazarına girebilmesi öngörülüyor.

Rum Lider Nikos Anastasiadis hellimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hellimin coğrafi tescili ile tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılacağını belirtti.

Anastasiadis'in açıklaması şöyle:

"Bugün halloumi/hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor."

Anahtar Kelimeler:
HellimAvrupa Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Amcaoğlu, öğrencilerin PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.
Zaroğlu, kamuoyunda da çeşitli istişareler yaptıktan sonra adaylığını açıkladığını söyledi.
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 360 vaka, 2 ölüm!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim