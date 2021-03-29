Avrupa Komisyonu hellim tescilini onayladı

Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Halloumi/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti.

Avrupa Komisyonu'nun coğrafi tescili onaylaması ile adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde, Avrupa standartlarında üretilecek hellimin Avrupa Birliği pazarına girebilmesi öngörülüyor.

Rum Lider Nikos Anastasiadis hellimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hellimin coğrafi tescili ile tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılacağını belirtti.

Anastasiadis'in açıklaması şöyle:

"Bugün halloumi/hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor."