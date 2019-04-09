Avrupa Komisyonu, UNDP’yle “İki Toplumlu Teknik Komitelere Destek” sözleşmesi imzaladı

Avrupa Komisyonu, güven artırıcı önlemlere olan desteğinin bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’yle, “İki Toplumlu Teknik Komitelere Destek” konulu yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, iki yıllık bir süreyi kapsayan 1 milyon Euro tutarındaki sözleşme kapsamında, Teknik Komitelerin çalışmalarına destek sağlanacak.

Bireylerin günlük yaşamını etkileyen sorunlar ele alınarak, işbirliği ve toplumlar arasında daha fazla etkileşim ve anlayışın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar, güven inşa etmeye yardımcı olmayı ve böylece Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

(T.A.K)