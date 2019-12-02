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Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a uyarı mektubu

Avrupa Komisyonu’ndan Natura 2000 konusunda Güney Kıbrıs’a uyarı mektubu gönderildi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:34
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a uyarı mektubu

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz hafta gönderdiği mektupta,  Natura 2000 ağındaki bölgelerin korunmasını teminat altına alınmasında başarısız olduğu  uyarısında bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a gönderdiği mektupta, Natura 2000 ağının kapsadığı alanların, sakıncalı kalkınmadan korunmasının sağlanması konusundaki başarısızlık nedeniyle uyarıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu mektubunda, Güney Kıbrıs devletinin, gerek bu yıl, gerek geçen yıl, hatta AB’ye katıldığı tarihten bu yana, biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımları atmadığına dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu ayrıca Natura 2000 ağındaki bölgeleri etkileyen kalkınmaların yeterli denetlemediğine de vurgu yaptı.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun mektubuyla birlikte Güney Kıbrıs aleyhine bir ihlal sürecinin (infringement procedure) de başlamış olduğunu, bununla birlikte Güney Kıbrıs’ın buna yanıt vermesi için iki aylık bir zaman çerçevesinin bulunduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuGüney Kıbrıs
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