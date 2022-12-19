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Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek

Avrupa Komisyonu, AB tarafından finanse edilen Teknik Komitelere Destek Programını devam ettirmek amacıyla UNDP ile yeni bir anlaşma imzaladı. 

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:44
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Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek



Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, Teknik Komitelere Destek Programına 2023-2024 yılları için 1 milyon Euro ek kaynak tahsis etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme destek olmak amacıyla yardım sağlamaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu, bu çabalar kapsamında AB tarafından finanse edilen Teknik Komitelere Destek Programını devam ettirmek amacıyla UNDP ile yeni bir anlaşma imzaladı. 

 Destek Programı, iki lider tarafından Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan Teknik Komiteleri desteklemenin yanı sıra toplumların günlük yaşamını etkileyen ve ada genelinde görülen sorunların toplumlar arası çözümlerle ele alınmasını sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatılmıştır.

 Bu program, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve güven tesis eden kilit bir AB finansman aracı olarak ikinci aşamaya geçmektedir. Destek Programı, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, eğitim ve kültür gibi alanlarda fizibilite çalışmalarının yapılması, kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve dijital araçların oluşturulmasına kadar farklı girişimlere finansman sağlayan bir program olması sebebiyle Kıbrıs'ın dört bir yanındaki insanlara fayda sağlamaktadır.

 Avrupa Komisyonu, Teknik Komitelere Destek Programına 2023-2024 yılları için 1 milyon Euro ek kaynak tahsis etmiştir. Destek Programı, Kıbrıs'taki BM kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla istişare halinde, karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederek Komitelerin kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.”

Son Güncelleme: 19.12.2022 17:49
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