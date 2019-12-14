Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen kaynağı
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen...
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!

Avrupa Müzik Günleri kapsamında Sarayönü Meydanı’nda konser düzenlenecek

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:40
Avrupa Müzik Günleri kapsamında Sarayönü Meydanı’nda konser düzenlenecek

Avrupa Müzik Günleri kapsamında bugün saat 14.00 ile 17.00 arasında Sarayönü Meydanı’nda konser düzenlenecek.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Avrupa Müzik Günleri Kış Konseri’nde, Cahit Kutrafalı, Andreas Panteli, Ermis Michail ve Stelios Xydias’dan oluşan Cahit Kutrafalı Quartet’i, Charis Ioannou, Greg Makamian, Marios Spyrou’den oluşan ve vokalde Nihan Görgü’nün eşlik edeceği Charis Ioannou Trio’su; Christos Yerolatsitis, Andreas Rodosthenous, Andreas Stefanou ve Andreas Yerolatsitis’den oluşan ve vokalde Ronja Bruve’un eşlik edeceği Tree of Dawn grubu ve Hüseyin Altan; Miray Çakır, Kadir Evre ve Cahit Kutrafalı’dan oluşan The Hot Club of Cyprus grubu sahne alacak. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Müzik Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gardiyanoğlu: HP çekilecek olursa UBP alternatifsiz değil
Gardiyanoğlu: HP çekilecek olursa UBP alternatifsiz değil
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”
Namık Kemal Lisesi'nde “Her Yerde Opera” etkinliği düzenlendi
Namık Kemal Lisesi'nde “Her Yerde Opera” etkinliği düzenlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim