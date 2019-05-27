Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de

Almanya’da başlayıp Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan 51 araba ve 5 motosiklet 29 Mayıs sabahı (geminin demirleme saati 8:30) Girne Limani’na varacak.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı rallinin son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ve final 1 Haziran akşamı Girme Antik Liman’da olacak.

11 Mayıs’ta Almanya’da başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan,Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek ralliye Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip katılıyor. Kuzey Kıbrıs ekibinde Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu yer alıyor.

(BRT/PGM)