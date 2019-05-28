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Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de sona eriyor

28 Mayıs 2019 Salı 16:18
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de sona eriyor
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Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de sona eriyor.

Almanya’da başlayıp Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan 51 araba ve 5 motosiklet yarın sabah 08.30’da Girne Limanı’na varacak.

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı rallinin son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ve final 1 Haziran akşamı Girne Antik Liman’da olacak.

Kulüpten verilen bilgiye göre, 11 Mayıs’ta Almanya’da başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan,Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek ralliye Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip katılıyor. Kuzey Kıbrıs ekibinde Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu yer alıyor.

Ralli çerçevesinde 4 gün boyunca KKTC’nin tarihi ve turistik birçok yeri de gezilecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi
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