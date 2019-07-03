Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk Kızılyürek, görevine başladı

Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek, görevine resmen başladı.

Güney Kıbrıs’taki seçimde AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs adına 6 üyeden biri olarak parlamentodaki yerini almıştı.

Kızılyürek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yüzde 61’i yeni üyelerden oluşan dokuzuncu dönem Avrupa Parlamentosu’nda ilk kez bir Kıbrıslı Türk çalışmalar yapacak.

“BAŞKA BİR AVRUPA MÜMKÜN”

Genel Kurul ile çalışmalarına dün sabah başlayan 751 Avrupa Parlamentosu Üyesi, temsil ettikleri siyasi görüşler doğrultusunda 7 farklı siyasi gruba katıldılar.

Niyazi Kızılyürek, insan hakları, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitliğini dayalı, iklim değişikliği ile mücadeleyi öne çıkaran ‘Başka bir Avrupa’nın mümkün’ olduğunu savunan Avrupa Birleşik Sol-Nordik Yeşil Sol (GUE/NGL) grubunda yerini aldı.

DEMOKRASİYİ, BARIŞI, İNSAN HAKLARINI VE SOSYAL ADALETİ İLERİYE TAŞIYACAK POLİTİKALARI OLAN ADAYLARA DESTEK

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Avrupa Birliği Konseyi’nin mutabık kaldığı üç Avrupa Birliği üst düzey yöneticisi için oy kullanacak ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nı seçecek.

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın seçilmesi yönünde oy kullanırken Avrupa’da ve Kıbrıs’ta demokrasiyi, barışı, insan haklarını ve sosyal adaleti ileriye taşıyacak politikaları olan adaylara destek vereceğini belirtti.

“TÜRKÇE’NİN AB DİLLERİ ARASINA GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DA YAPACAK”

Türkçe’nin Avrupa Birliği dilleri arasına girmesi konusunda da çalışmalar da yapacağını kaydeden Kızılyürek 5 yıllık görev süresince Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yakınlaşması, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yakınlaşması ve Federal Kıbrıs’a ulaşma yönünde Avrupa Parlamento’sunda yeni şeyler söyleyeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği üyesi diğer 27 ülke ile birlikte Kıbrıs’ta da Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri üye ülkelerde dokuzuncu kez, 2004’de üye olan Kıbrıs’ta ise dördüncü kez gerçekleştirildi.