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Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül'de

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB),  27-29 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası Kıbrıs ayağı kapsamında 28 Eylül’de yer alacak Lefkoşa şehir içi özel seyirci etabı için çalışmalarını sürdürüyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül'de

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı için tüm paydaşların katılımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, KKTOK, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Karayolları Dairesi, LTB Dış İlişkiler Birimi ve LTB Zabıta Şubesi Trafik Birimi’nden temsilciler ve  LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

LTB, Lefkoşa’nın güneyinden başlayacak, ara bölgeden Lefkoşa’nın kuzeyine geçilecek ve Güney Lefkoşa’da tamamlanacak Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı’nın en iyi şekilde ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini yürütüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ralli Şampiyonası
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